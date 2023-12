Caldo Natale con l’anticiclone delle feste, temperature primaverili sulla costa e “anomalie termiche”

Liguria. Le temperature “frizzantine” di queste ore, nei giorni che ci accompagneranno alle feste, rischiano di diventare un blando ricordo. Scriviamo “rischiano”, con un’accezione evidentemente negativa, perché la parentesi di caldo anomalo che ci aspetta potrà fare piacere a chi si godrà l’antivigilia di Natale con una passeggiata sulla spiaggia ma non è un toccasana per l’ambiente e in particolare per l’ecosistema alpino.

Anche la Liguria e il savonese, seppur non quanto le montagne, sentiranno l’impatto di questo anticiclone, in formazione tra l’Oceano e l’Africa, temperature tra gli 8 e 12 gradi sopra la media. Per capire quanto farà caldo, relativamente parlando per essere dicembre, questi valori vanno aggiunti, a spanne, a quelli che al momento segnano i nostri termometri quindi in Liguria potremmo avere massime tra i 16 e i 20 gradi nelle ore e nelle zone più calde.

