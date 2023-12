Carlo Greppi lunedì a Sarzana con “I pirati delle montagne”

Lunedì prossimo (18/12) alle 17.30 a Sarzana, in Sala della Repubblica (Via Falcinello 1), si terrà un incontro con lo storico Carlo Greppi per il suo nuovo romanzo I pirati delle montagne, edito da Rizzoli. Organizzano Archivi della Resistenza, ANPI Sarzana, ANPPIA, Circolo Pertini e Museo Audiovisivo della Resistenza. Presentazione a cura di Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza). Intervengono Nicola Caprioni (Circolo Pertini) e Denise Murgia (ANPI Sarzana). Al mattino, Carlo Greppi incontrerà gli studenti e le studentesse dell’Istituto Parentucelli – Arzelà.

La presentazione del romanzo

