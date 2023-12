Cestistica attende Teen Basket Torino per l’ultima in casa del 2023

Ultima gara casalinga del 2023 per la Cestistica, che domenica alle ore 18, per l’11ma giornata della A2/Girone A, ospiterà al PalaMariotti la neopromossa Teen Basket Torino. Le due squadre sono reduci da risultati opposti: le piemontesi, che giocheranno la loro seconda partita esterna consecutiva, hanno perso 62-45 sul campo dell’USE Scotti Empoli, mentre le spezzine sono tornate alla vittoria, 47-83 in casa della Stella Azzurra Roma, dopo la serie di due sconfitte di fila (incluso però il recupero con Castelnuovo Scrivia). Nel roster del Teen Basket c’è una vecchia conoscenza bianconera: Allanis Delboni, che ha vestito la canotta della Cestistica nella scorsa stagione. In classifica, Torino – il cui gioco ruota intorno a Joana Cristelo Alves e Claudia Colli, le due atlete in doppia cifra di media rispettivamente con 14,8 e 13,8 punti – è undicesima con 4 punti, mentre le ragazze di coach Corsolini si trovano al settimo posto e cercheranno di tenere ancora vive le speranze, seppur minime, di poter strappare la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, con tre match ancora da disputare. La direzione di gara è stata affidata a Matteo Luchi e Andrea Buoncristiani, entrambi di Prato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17:55 circa.

