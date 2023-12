“Christmas is here”, un cd a sostegno di Anffas La Spezia

Un cd di canzoni natalizie a sostegno di Anffas La Spezia. Si intitola Christmas is here e nasce da un’idea di Loredana D’Anghera, direttore artistico del Premio Lunezia e docente al Conservatorio di Parma. Il cd, naturalmente con tracklist di brani natalizi, vede all’opera la D’Anghera (voce), Davide L’Abbate (chitarre), Rudy Peroni (piano jazz), Paolo Porto (pianoforte classico), Giuseppe Tropeano (chitarre) e Alessia Vespa (flauto), foto di Maria Grazia Testa, copertina originale di Nicola Perucca.

Come detto, l’iniziativa andrà a sostenere le attività di Anffas La Spezia, che da tanti anni si occupa di persone con disabilità intellettiva e relazionale, e che ha un sogno importante: acquistare un pulmino.

Tutta la cittadinanza e gli amici di Anffas La Spezia sono invitati a passare dallo stand che mercoledì 20 dicembre dalle 10 alle 18 sarà allestito in Corso Cavour, all’altezza di Piazza Beverini: lì potranno portare a casa, con una piccola donazione, il cd Christmas is here e il calendario e una pallina natalizia realizzati dai ragazzi del centro Anffas; il cd potrà anche essere ritirato al centro Anffas La Spezia, in Viale Amendola 92, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

“Un grande ringraziamento va a Loredana che ha pensato alla nostra associazione e realizzato queste splendide canzoni che ci allieteranno durante le vacanze natalizie”, sottolineano da Anffas.

L’articolo Al presidio pacifista di Piazza Mentana la presentazione dell’appello “L’Italia deve dire basta! E riconoscere lo Stato di Palestina” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com