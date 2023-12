Dopo la presa di posizione dei presidi, parla l’assessore Cimino: “Nessuna segnalazione sull’edificio di Via Romana. E’ stato un distacco improvviso”

In relazione all’articolo di Città della Spezia sul distacco di una porzione di intonaco nella scuola di via Romana dove i presidi e i dirigenti scolastici affermano: “Segnaliamo inconvenienti ogni giorno, scarsa manutenzione”, è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino esprimendo a nome della amministrazione “la propria vicinanza all’alunna colpita di striscio da alcuni calcinacci, nel contempo precisa che nessuna segnalazione o avvisaglia era stata rappresentata sull’edificio di Via Romana. Il distacco della porzione di intonaco è avvenuta all’improvviso senza che fossero state rilevate crepe o segni di infiltrazioni che avrebbero evidenziato uno stato di ammaloramento del soffitto crollato”. Cimino precisa come i tecnici comunali siano “intervenuti pochi minuti dopo l’accaduto”, rilevando “con prove di battitura del soffitto, che nessuna altra parte del soffitto presentava segni di cedimento, neanche intorno alla parte che ha ceduto”. Continua Cimino: “Prima di autorizzare il trasferimento degli studenti e delle studentesse della scuola Fontana in via Romana, sono state effettuate verifiche dello stato della struttura in oggetto. La stessa struttura era stata utilizzata anche precedentemente in occasione dell’intervento di adeguamento sismico della scuola della pianta. L’edificio è stato ovviamente ispezionato per impianti e struttura senza rinvenire alcuna anomalia. La scuola è stata implementata dal punto di vista impiantistico al fine di presentare scia presso i Vigili del fuoco per utilizzo di tutte le aule disponibili”.

Poi il discorso si sposta sul piano generale: “Questa amministrazione – precisa Cimino – ha ereditato un patrimonio scolastico in uno stato di totale abbandono. Da subito abbiamo dato avvio ad una serie di interventi negli ultimi cinque anni finalizzati all’adeguamento/miglioramento sismico presso gli edifici scolastici di proprietà comunale, tra i quali la scuola Pellico-Garibaldi e Palazzo degli Studi in P.zza Verdi; la scuola Alfieri-De Amicis in Via Napoli; la scuola Don Mori nel parco 2 Giugno; la scuola Dante Alighieri in Stradone Doria; la scuola elementare in via della Pianta; l’asilo nido Gianni Rodari in via Monfalcone; la scuola dell’infanzia in Via Di Monale; la scuola elementare Giosuè Carducci. Sono in corso di avvio i lavori per l’abbattimento e la realizzazione della scuola media Fontana e del polo dell’infanzia di via Sardegna”. L’assessore sottolinea inoltre che l’amministrazione in carica “ha investito più di ogni altra nelle scuole per garantire la fruibilità di ambienti sicuri per tutti gli alunni della nostra città. In generale ci sono ancora edifici che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria in quanto quasi tutti i nostri plessi sono di epoche non recenti. Le risorse per la manutenzione vengono impiegate al 100% così come gli interventi in amministrazione diretta con nostro personale operaio

per la manutenzione ordinaria. Tutte le segnalazioni che pervengono al nostro settore lavori pubblici tramite il servizio di segnalazioni PIUMA e anche direttamente contattando per le urgenze i nostri Dirigenti o i nostri tecnici, vengono evase immediatamente come potranno sicuramente confermare anche i Dirigenti Scolastici dei plessi di competenza comunale.”

