Flash mob a Genova: “Obbiettivo 50 per cento di spiagge libere in ogni comune”

“Le spiagge libere sono un diritto”: questo il messaggio lanciato dal Flash mob tenutosi questo pomeriggio in Corso Italia a Genova. Ad animarlo, Generazione P, Legambiente, Adiconsum Liguria/referente Conamal Liguria, La Supernova, Genova che osa, Fridays For Future – Genova, Italia Nostra, Comunità San Benedetto al Porto, The Black Bag. “In Liguria – si osserva in una nota di Generazione P – i dati sono stati ricordati recentemente in Consiglio regionale (il riferimento è a questa parte dello scorso dibattito consiliare, ndr): il 53% delle spiagge liguri è affidato ai privati, 21 Comuni su 63 (tra quelli dotati di un Piano di utilizzo demaniale) non rispettano la soglia minima del 40% di litorale ad uso libero e libero-attrezzato, con casi limite nel Savonese, in cui le spiagge in concessione ai privati rappresentano anche l’86,91% del totale, e più in generale della provincia di Savona in cui sono concentrati ben 15 comuni, sui 21 totali, inadempienti per le percentuali di spiagge ad uso libero”.

Gli organizzatori del flash mob, si legge ancora nella nota, “ribadiscono l’importanza della qualità e dell’accessibilità delle spiagge libere in Liguria: spesso sono fazzoletti di terra alle foci dei torrenti, lontane dai centri e dalle stazioni dei treni. Spesso non sono nemmeno spiagge, ma scogli”. E in merito alla percentuale minima comunale del 40 per cento di spiagge libere osservano: “Il nostro obiettivo è arrivare al 50%”. Obbiettivo al quale vengono affiancati quelli, sottolinea Micol Maranca di Generazione P, di “concessioni rilasciate in via eccezionale; la presenza sulle spiagge solo di strutture strettamente necessarie alla balneazione, in materiale ecocompatibile e di facile rimozione”.

