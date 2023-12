Genoa, Gilardino: “Pareggio che vale moltissimo, i ragazzi meritavano una serata così”

Genova. Un pareggio d’oro, che vale ancora di più perché guadagnato dopo che la squadra è andata sotto di un gol. Un pareggio prezioso nonostante sia arrivato in casa, per la caratura dell’avversario. Un pareggio che mette a tacere tante voci che giravano attorno a mister Gilardino. Proprio un cambio, quello di Ekuban a inizio ripresa, è stato determinante per cambiare la partita. Il giocatore di origine ghanese è l’autore dell’assist del pareggio di Gudmundsson e anche per lui la serata ha il sapore di rivincita dopo un secondo tempo ben giocato con la soluzione di Messias a sinistra che è stata felice.

“Ho chiesto ai ragazzi personalità, coraggio, proposta di gioco, palla a terra − dice Gilardino in conferenza stampa – ci siamo riusciti a tratti molto bene, siamo partiti con due attaccanti come Gudmundsson e Messias abbiamo lavorato bene a terra, con Badelj, Malinovskyi e Frendrup abbiamo trovato linee di passaggio. Nella ripresa dovevamo cambiare qualcosina per avere peso davanti, fisicità. Ekuban è entrato bene, ha lavorato per la squadra. Gli avevo chiesto di attaccare profondità e lo ha fatto. I ragazzi meritavano una serata di questo tipo, è stata la migliore risposta”.

