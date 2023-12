La Ginnastica Rapallo festeggia il mezzo secolo di attività. Un lungo capitolo di successi e di giovani impegnati in un’attività sportiva . Questa sera il sindaco Carlo Bagnasco, insieme ai consiglieri Vittorio Pellerano e Fabio Proietto, ha consegnato una targa celebrativa per festeggiare i 50 anni della società rapallese. Ha detto il sindaco: “Una festa dello sport, per tanti ragazzi e famiglie che sono legate a questa storica società che fa parte integrante della nostra Città”.

