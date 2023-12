Gli industriali spezzini si incontrano per il tradizionale brindisi di Natale

Nell’accogliente sala Pozzoli, gli industriali spezzini si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di ieri per il tradizionale brindisi natalizio. Dopo l’assemblea generale di un mese fa e il recente convegno, è tempo di auguri per la Confindustria della Spezia, guidata dal suo presidente Mario Gerini che ieri sera, insieme al direttore Paolo Faconti, ha fatto da “padrone di casa” per accogliere il mondo imprenditoriale cittadino e provinciale oltre alle autorità civili e militari che sono intervenute.

