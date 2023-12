Il “Paradiso Perduto” degli Scarti al ridotto degli Impavidi

Un focus sulle eccellenze artistiche del territorio spezzino, piccole e intime performance nel ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana con l’intenzione di valorizzare e dare visibilità ad artisti under30 che per diversi motivi hanno intrapreso un percorso di formazione artistica all’estero oppure fuori dalla provincia. Continua con Paradise Lost giovedì 21 dicembre alle ore 18.30 la seconda edizione della rassegna “Profeti in Patria”, progetto ideato e organizzato da SCARTI – Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione nell’ambito di Fuori Luogo e presentato nel ridotto del meraviglioso Teatro degli Impavidi. Un’occasione unica per scoprire e dare valore a giovanissimi artisti che “si faranno” e sostenerli in un processo di crescita complicato e non sempre sano.

Paradise lost, opera cardine del lavoro di John Milton, il poeta più rappresentativo del Seicento inglese, è un poema che ridà forza all’umanità, in cui la lotta tra gli angeli caduti e quelli ancora al servizio dell’Altissimo fa da cornice a una lotta disobbediente che ancora oggi colpisce per la sua potenza drammatica. Paradiso Perduto cerca di restituire le atmosfere sacre e profane che attraversano tutto il poema. La danza di Lidia Luciani sarà il vettore di tutte le anime che abitano questo percorso verso l’indipendenza dell’uomo, accompagnata dagli effetti visual di Tommaso Campagna. L’attore sarzanese Jonathan Lazzini, diplomato al Piccolo Teatro, già assistente alla regia di Antonio Latella e VicoQuartoMazzini per lo spettacolo La Ferocia, darà voce alle parole di Milton, mentre Manuel Apice e Fabio Mano andranno ad indagare sonoramente gli antri più bui di un inferno che riguarda tutti da vicino.

Jonathan Lazzini nel 2021 si diploma presso la scuola per attori Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Carmelo Rifici. Nel 2023 è assistente alla regia di VicoQuartoMazzini per La Ferocia di Nicola Lagioia e di Antonio Latella per il progetto Bottega Amletica Testoriana. Lidia Luciani studia presso la Scuola Del Balletto di Toscana el’Opus Ballet di Firenze. Nel 2018 si diploma al corso di Teatrodanza della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e collabora con la Kaiser-Antonino Ensamble per la produzione Radical Roots, (Akzente Festival, Duisburg).Manuel Apice è un cantautore spezzino, vincitore del Premio Fabrizio De André nel 2019 e del Premio Bindi nel 2022 con più di trecento concerti attraverso la Penisola; ha all’attivo due dischi (“Beltempo” e “Attimi di sole”, La Clinica Dischi) ed è al lavoro sulla sua terza pubblicazione discografica. Fabio Mano si laurea nel 2021 in Chitarra Jazz presso il Conservatorio Giacomo Puccini; lavora come musicista per numerosi progetti musicali dedicati alla musica pop e jazz, alternando la sua attività performativa con l’insegnamento dello strumento presso accademie del territorio.