Il prato di Vittorio Emanuele

Il modo con cui si formò domenica 17 marzo 1861 il Regno d’Italia non soddisfece le aspettative di molti che pure avevano tifato per l’unificazione della Penisola. Per non pochi, infatti, il nuovo Stato nasceva con un’impostazione eccessivamente centralistica. Tanti poi storsero ancora di più il naso di fronte alla soluzione adottata notando che, invece di propendere per una forma federalista, si era scelta la via della piemontesizzazione ché allo Stato appena nato fu applicata in toto la legislazione vigente nel Regno di Sardegna la cui normativa si allargò da Torino fino a superare lo stretto di Messina.

Segno di una tale imposizione calata dall’alto e che sapeva di annessione più che di condivisione di un progetto, fu la scelta di Vittorio Emanuele nel cui nome si era compiuta l’unità, di mantenere il secondo dopo i due nomi di battesimo. ll Sovrano era stato il secondo dei Re di Sardegna a chiamarsi così ma del neonato Regno d’Italia era ovviamente il primo con quel nome che non avrebbe dovuto essere seguito da alcun numero ordinale fino a quando non fosse salito al trono un altro Vittorio Emanuele. Ma si scelse un’altra strada confermata dal fatto che la prima Legislatura del Regno d’Italia fu l’ottava perché seguiva le sette precedenti del Regno Sardo.

