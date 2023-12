Lo Spezia vince per due week-end di fila, un filotto che mancava dal gennaio dorato di Thiago Motta

Sei punti su sei, due vittorie di fila che per il pubblico spezzino erano un ricordo ormai annebbiato. Lo Spezia vince ancora, batte il Bari e dà continuità al successo della scorsa settimana contro l’Ascoli, rompendo l’incantesimo casalingo e ritrovando la vittoria al Picco, che mancava dal 2-0 contro il Milan dello scorso maggio. L’impatto di Luca D’Angelo si è sentito forte e chiaro e ora in Via Melara si può tirare un sospiro di sollievo, con una squadra che sta dimostrando di poter finalmente essere competitiva in campionato.

Due vittorie di fila per lo Spezia, che mancavano da quasi due anni e dal filotto magico di Thiago Motta, che addirittura arrivò a tre successi consecutivi nel gennaio dorato del 2022. Dopo il quasi esonero, evitato dalla vittoria contro il Napoli, l’attuale allenatore del Bologna cominciò il 2022 perdendo in casa contro il Verona ma rispondendo con le vittorie a Genova nel derby con il Genoa, a San Siro contro il Milan e al Picco, nell’altro derby ligure contro la Sampdoria. Tre successi che furono poi fondamentali per la salvezza della squadra di Thiago Motta, che a fine stagione salutò acclamato dal pubblico spezzino e con un record che ora Luca D’Angelo spera di poter agguantare nella partita della prossima settimana, contro il Cittadella.

