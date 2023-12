Migranti, la Geo Barents ha attraccato a Genova: 36 uomini salvati da un naufragio, nessun minorenne

Genova. Ha attraccato a Ponte Doria intorno alle 8.30, leggermente in anticipo sulla tabella di marcia, la Geo Barents, nave safe and rescue di Medici Senza Frontiere. Lo scavo è stato destinato dal Viminale al porto di Genova dopo il salvataggio, martedì sera, di 36 persone, tutti uomini adulti prevalentemente provenienti dal Bangladesh, da un’imbarcazione in difficoltà al largo delle coste della Libia, in acque internazionali.

Sul posto, tra gli altri, anche la Croce Bianca Genovese – che a Genova gestisce l’hub di accoglienza a Voltri – per un servizio di assistenza e di mediazione culturale. Ma al lavoro anche forze dell’ordine e vigili del fuoco, Croce Rossa, Anpas, il personale della Asl, medici e infermieri dell’ospedale San Martino. Allestiti gazebo e tendoni. La Protezione civile ha già reperito indumenti utili: tute, scarpe e mutande.

