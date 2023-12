Genova. Un classico incidente domestico avrebbe potuto trasformarsi in tragedia questa mattina in via Napoli, nel quartiere genovese di Oregina.

Un’anziana, inquilina di un appartamento in un condominio, ha lasciato il ferro da stiro acceso su un indumento in tessuto acrilico, questo ha preso fuoco e in poco tempo l’abitazione e in parte anche le scale del palazzo sono state invase dal fumo.

» leggi tutto su www.genova24.it