Recco: “mugugni”, gemellaggi e sorrisi. Va in scena il Confeugo

Non è forse filologico come quello che si tiene in alcuni comuni vicini, ma è sicuramente un momento di festa impreziosito da un dettaglio non banale, nel 2023: chi sale sul palco di Piazza Nicoloso – se può – parla in genovese, anche il sindaco dei giovani. Fra le eccezioni Andrea Zampatti, consigliere comunale, sì, ma di Ponte di Legno. Perché il Confeugo di Recco, aperto dalla sfilata della Filarmonica Rossini in veste natalizia e di alcune 500 d’epoca, è anche l’occasione propizia per suggellare uno storico gemellaggio, che quest’anno compie 60 anni. Parla invece genovese l’araldo, che legge i “mugugni” dei cittadini, presenti in buon numero. E risponde in genovese il Sindaco, Carlo Gandolfo, che a fronte di qualche critica non perde mai il sorriso.

