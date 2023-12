Dallo staff della “Tigulliana”

E’ mancato a Genova, all’età di 90 anni, l’artista Mariano Fontana, grande Amico del Tigullio.

Era nato a Castellamare del Golfo il 13 marzo 1933 ed è stato scrittore, fotografo, poeta e artista.

Per anni ha svolto l’attività di disegnatore tecnico ed è stato autore di alcuni volumi di successo (soprattutto fotografici) per le Edizioni “Tigulliana”, tra cui l’ultimo (scritto in collaborazione con Giovanni Alpa) intitolato “La mia vita”.

