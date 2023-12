Spiagge libere, Europa Verde e Lista Sansa: “Regione interessata a nuove concessioni ma non a libera fruizione”

Genova. Con un emendamento di bilancio la giunta Toti punta a sospendere il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali ai privati per tutto il 2024.

Una notizia che non convince i consiglieri regionali della Lista Sansa che promettono battaglia con un contro-emendamento e un ordine del giorno che vanno in direzione opposta: “basta deroghe sulle concessioni e maggiore attenzione sulla qualità delle spiagge libere e sul rispetto della legge regionale che prevede almeno un 40% di litorale destinato alla libera fruizione. Percentuale che oggi non è rispettata da 21 Comuni su 63 (tra quelli dotati di un Piano di utilizzo demaniale), con casi limite come Loano (SV), Comune in cui le spiagge in concessione ai privati rappresentato l’86,91% del totale”, attaccano.

“La Regione Liguria guidata dal centrodestra di Toti dopo aver ridotto i perimetri dei parchi e deciso colate di cemento va all’assalto delle spiagge libere autorizzando il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime – dice il deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli -. È una vergogna. Questa politica anticipa la strategia del governo Meloni di privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere in Italia per favorire la lobby dei balneari”.

