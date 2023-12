A Savona la tradizionale manifestazione del Cunfögu: fiamme alte ad augurare un buon 2024

Savona. Fiamma alta verso il cielo, tradizionale simbolo di buon auspicio. Si è svolta questa mattina alle ore 10, a Savona, la manifestazione del Cunfögu 2023: di fronte ai tanti savonesi accorsi ad assistere alla cerimonia, il fuoco ha dato il suo “responso”, salendo alto dal ceppo di alloro in quello che storicamente era considerato “buon segno” per l’anno successivo.

Ad accendere il ceppo, come di consueto, il sindaco della città, Marco Russo, e il presidente dell’Associazione “A Campanassa”, Dante Mirenghi. Il tutto al termine del suggestivo corteo in costumi d’epoca che, da piazza del Brandale, ha raggiunto il Comune passando per via Pia e via Paleocapa.

