Grosso spavento per gli automobilisti coinvolti ma nessun ferito nell’incidente avvenuto poco dopo le 13 di oggi nei pressi di via Padre Giuliani alla Spezia. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento ma Vigili del Fuoco e personale della Pubblica Assistenza giunti sul posto hanno trovato la vettura condotta da un giovane ribaltata mentre un’altra – al cui volante c’era una mamma con a bordo anche il figlio – a breve distanza. Illese, come detto, le persone interessate che non hanno nemmeno dovuto ricorrere alle cure in Pronto Soccorso.

L’articolo Auto si ribalta in via Padre Giuliani, tutte illese le persone coinvolte proviene da Città della Spezia.

