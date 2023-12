Autostrade, lunedì critico per la viabilità: “bollino rosso” su A26 e A10 in direzione di Genova

Genova. La settimana inizierà con una giornata difficile per chi attraverserà il nodo autostradale genovese, dove sono operativi diversi cantieri che rendono la viabilità difficile in alcune tratte.

Secondo il bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media per tutto il giorno. Al mattino il momento più critico in direzione Voltri sarà al mattino presto, tra le 7 e le 10, mentre nella direzione opposta (Gravellona) sarà bollino rosso tra le 10 e le 13. Ancora peggio andrà al pomeriggio, tra le 16 e le 19, quando il bollino rosso riguarderà entrambe le carreggiate.

