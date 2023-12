Campionato Invernale del Tigullio: Capitani Coraggiosi, Sease e Alegher..do vincono la prima manche

Lavagna. Capitani Coraggiosi, Sease e Alegher,, Do. Sono loro i vincitori della prima manche del 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Ben nove le prove (con tre scarti) nei primi due mesi della rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Sabato e domenica particolarmente intensi con due regate per giornata, prima grazie alla tramontana di 20 nodi e poi al vento da est-sud est di nodi.

“Non potevamo francamente chiedere di più a questi tre week end di Invernale – sorride Franco Noceti -. Le classifiche, in ragione di tutte queste prove disputate tra ieri e oggi, presentano anche delle sorprese. Voglio condividere con tutto il mio staff la soddisfazione di aver vissuto queste giornata emozionanti e spettacolari in mare e ringraziare tutti gli equipaggi per il loro grande impegno. Ci salutiamo per le vacanze natalizie e ci diamo appuntamento tra poco più di un mese nel nuovo anno”. Questo pomeriggio, nei locali del Circolo Nautico Lavagna, la cerimonia di premiazione.

