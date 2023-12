Ceriale. Lutto a Ceriale per la scomparsa dello storico commerciante Baldo Deni Pretari. Nato a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, ma ormai cerialese di adozione, è mancato all’età di 78 anni.

Stimato e benvoluto da tutti nel piccolo Comune rivierasco, ha lasciato la moglie Carla e le figlie Ilaria e Valeria, giornalista de La Stampa/Il Secolo XIX.

» leggi tutto su www.ivg.it