Cestistica Spezzina a due facce, al PalaMariotti vince Torino

Sconfitta rocambolesca per la Cestistica nella sua ultima partita casalinga del 2023, che si vede espugnare a sorpresa il PalaMariotti dal Teen Basket Torino, col punteggio di 72-78. Bianconere che fanno, disfanno, rimediano e cestinano nuovamente quanto di buono avevano costruito prima del finale di gara. Quattro le spezzine in doppia cifra, di cui due ventelli e una doppia-doppia (Favre con 22 punti e 10 rimbalzi), ma ciò non basta a portare a casa il match.

E dire che si era partiti nel migliore dei modi, con la Cestistica che controlla il ritmo nelle battute iniziali e tocca un paio di volte il +7. La spinta però si esaurisce intorno alla fine del primo quarto, con Torino che pareggia ma dopo dieci minuti è ancora la squadra di casa ad essere avanti grazie ad un canestro di Favre (14-12). Il secondo periodo comincia con un 6-0 a favore delle bianconere, che vale il +8, e il momento positivo, però, a differenza di prima, non si ferma lì: la Cestistica tocca anche il +11 (34-23) con Templari che segna due triple consecutive, ma quando la gara sembra essere incanalata sui binari giusti, arriva il blackout in chiusura di primo tempo che permette al Teen Basket di tornare a contatto: l’8-0 piemontese, chiuso con una tripla di Azzi da otto metri sulla sirena, manda le compagini all’intervallo lungo sul 34-31.

