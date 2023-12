Chiavari, Siap critica il Comune: “Poliziotti costretti a lavorare in condizioni inaccettabili”

Chiavari. “Il Sindaco Messuti continua a mettere in difficoltà la Polizia di Stato che lavora per la sicurezza dei suoi cittadini costretta a lavorare all’interno di locali del Comune di Chiavari in condizioni logistiche inaccettabili e al freddo”.

A dirlo Roberto Traverso Segretario Generale Provinciale SIAP Genova in una nota stampa diffusa questo pomeriggio: “Il SIAP ha reiteratamente segnalato che i poliziotti del Commissariato PS e del Distaccamento della Polizia Stradale di Chiavari lavorano in un immobile del Comune in condizioni logistiche a dir poco inaccettabili, adesso aggravate dal fatto che non funzionano nemmeno la maggior parte dei termosifoni ma il Sindaco continua a rigare dritto per la sua strada senza accelerare le procedure amministrative che evidentemente gli impediscono di assolvere ai propri obblighi in qualità di proprietario dell’immobile”.

