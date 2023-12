Consulta Studentesca e Provincia si rivedranno il 9 gennaio per i primi sopralluoghi negli istituti

“Come Consulta Provinciale Studentesca ci siamo recentemente incontrati con le autorità provinciali per affrontare le problematiche strutturali che affliggono la comunità studentesca locale. L’incontro è avvenuto giovedì scorso, durante il quale noi rappresentanti abbiamo delineato con chiarezza le sfide presenti nei nostri istituti scolastici”. Così i rappresentanti degli studenti che in una nota spiegano: “L’ingegnere incaricato ha presentato i prossimi interventi, programmati per iniziare entro febbraio, presso diverse scuole:

Scuola Fossati: Installazione di un impianto fotovoltaico, copertura dell’edificio e sostituzione dei termosifoni non funzionanti.

Scuola Einaudi: Interventi statici e miglioramenti alla copertura.

Scuola Parentucelli: Applicazione di un cappotto termico, sostituzione degli infissi e lavori elettrici.

Scuola Mazzini: Sostituzione delle tende esterne.

