Dopo Londra il maxi mortaio gonfiabile arriva a Sestriere, Toti: “Consolideremo rapporto storico e proficuo col Piemonte”

Liguria. Dopo il grande successo di Londra e dopo aver fatto il suo esordio a Marassi nel derby ligure tra Sampdoria e Spezia, il pesto, simbolo per eccellenza della gastronomia ligure, è pronto a mettersi gli sci. Il mega mortaio di 8 metri per 6, che ha già navigato sul Tamigi nella prima tappa della campagna di promozione del territorio #Pesto Masterpiece of Liguria farà tappa a Sestriere, il 26-27 e 28 gennaio, quando sarà il grande protagonista della località montana piemontese, in un periodo di grande affluenza turistica grazie anche all’importante offerta turistica della Vialattea.

“Dopo aver puntato sul turismo internazionale – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – con la navigazione del mortaio gigante sul Tamigi, la prossima campagna di promozione del territorio mira a consolidare un rapporto storico, quello tra Liguria e Piemonte, regioni da sempre legate da un interscambio importate in questo settore. Con 2 milioni e 500 mila presenze registrate da gennaio a settembre, i turisti provenienti dal Piemonte sono infatti i secondi visitatori abituali per la nostra regione, poco dietro la Lombardia con 2 milioni e 900 mila presenze. È per questo che #Pesto Masterpiece of Liguria mira e incentivare ancora di più un turismo di prossimità storico e radicato. Le nostre campagne di promozione quindi non si fermano e vogliono continuare a puntare sulle eccellenze del territorio anche con la valorizzazione del prodotto enogastronomico”.

