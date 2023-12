Eccellenza, Cairese. Il “Brin” non si accende e la squadra si spegne. Boschetto: “Peggior prestazione, mi aspettavo ambiente meno gelido”

Brutto stop per la Cairese. I gialloblù aveva agganciato la vetta domenica scorsa e oggi l’hanno subito persa uscendo sconfitti dalla partita casalinga contro il Taggia. 2 a 0, doppietta di Miceli. Oltre al risultato negativo, anche una prestazione decisamente brutta. “La peggiore della stagione” commenta l’allenatore.

Prestazione sottotono da parte di una squadra/società che non è riuscita neanche quest’anno a scaldare la piazza cairese. Un buon pubblico certo, ma non il calore che si vede in piazze vicine anche decisamente meno blasonate. Manca infatti quella spinta ambientale – non decisiva ma utile – che ad esempio aveva l’Albenga lo scorso anno. Un ambiente meno ovattato potrebbe aiutare in un girone di ritorno con tutte le sfide d’alta classifica in casa. “Eravamo in testa al campionato, mi aspettavo un ambiente meno gelido. Bisogna scaldare ancora un po’ il pubblico. Non è facile in una piazza che non fa la Serie D da 33 anni“.

