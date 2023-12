Festa a Fossitermi: vinti più di 47mila euro in una tabaccheria

E’ festa in Piazzale Boito, alla tabaccheria e nel quartiere di Fossistermi dove sono stati vinti al lotto 46.610 euro. Un colpo di fortuna sotto Natale a pochi giorni da un compleanno speciale per la tabaccheria, rilevata lo scorso 22 dicembre dal giovane Gianluca, in foto con la fidanzata mentre mostrano la ricevuta della vincita. Il fortunato spezzino risulta essere un cliente abituale della tabaccheria e già una volta, per un soffio, aveva perso una cospicua somma: per la precisione per un numero. Questa volta però la sorte ha voluto essere benevola facendolo vincere.

