Futuro aperto, tante attività per restare al fianco degli adolescenti

Un luogo per crescere con gli altri e per immaginare il domani”: è questa la sintesi del progetto “Futuro Aperto”, che la Caritas diocesana ha presentato alla Spezia con il sostegno di Fondazione Carispezia e la partecipazione di molti enti ed associazioni. Proprio in questi giorni sono state presentate le singole proposte educative del progetto: oltre trenta, completamente gratuite e raccolte in un nuovo catalogo di Futuro Aperto, disponibile online all’indirizzo www.futuroaperto.it. Si tratta di proposte ideate per offrire agli adolescenti tra i dodici e i diciassette anni, che vivono alla Spezia e in Lunigiana, occasioni di crescita e di benessere. Anche durante la stagione invernale, i giovani potranno così stare insieme: all’aperto, approfittando delle opportunità che il territorio ligure-apuano presenta, o a scuola, nel pomeriggio, in un’ottica di un apprendimento informale. Il progetto, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, giunge così alla quarta edizione del suo catalogo. Diverse le novità previste: oltre ai laboratori, tra cui il teatro, la falegnameria e l’orientamento al lavoro, ed oltre agli sport, come la danza, il rafting e la pallacanestro, alle escursioni tra storia e natura, questa volta il manuale comprende anche una sezione interamente dedicata alla collaborazione con le scuole delle province della Spezia e della Lunigiana, frutto della neonata alleanza con l’ufficio scolastico regionale, ambito della Spezia. Altra sinergia, nata negli ultimi mesi, è quella con il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’azienda sanitaria locale, diretto da Franco Giovannoni, con il ciclo di incontri “Adolescenza: istruzioni per l’uso”.

