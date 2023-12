Il gatto di Schrödinger

La curiosità illegale del commissario dell’anticrimine della Città Riccardo Borachia era scattata come una molla ( non ho mica aperto un’indagine, non faccio niente di male al limite di bene, è capitato per caso…etc. ). Francesca Canozzi, una delle più simpatiche compagne di liceo che si possano immaginare, detta -con pronuncia nel dialetto della Città- Stelassa ( con una L sola) per sue uscite del tutto inconsapevoli estremamente ingenue e colorite: un appellativo che di solito si riserva ai bambini molto piccoli da parte di nonne, zie e prozie che lo scaricano al massimo dell’entusiasmo sul volto inebetito in un sorriso incerto dell’adorato infante. Faremo un esempio solo, e nemmeno troppo eclatante: quando quel pozzo di scienza, tolleranza e calma interiore del professore di religione (un tipo alla padre Brown edizione inglese già anziano) li aveva sguinzagliati per la Città a fare interviste ai passanti (allora si poteva senza ricevere silenziosi rifiuti altezzosi se non peggio) la cui unica domanda era lei si sente realizzata? ,una giovane donna gentile aveva iniziato a rispondere così beh…io volevo fare la maestra… , e la Francesca/Stelassa prontamente per quello???

Francesca si era laureata in legge in pari con gli esami; di poi, non volendo fare la schiava appiccicafrancobolli in qualche studio privato, si era data a macinare concorsi di tutti i tipi… non si trova, neanche con la raccomandazione aveva confessato sconsolata a Riccardo durante un incontro del tutto occasionale per strada. Più di un anno dopo il Borachia, prima di sparire per otto anni dalla Città, se l’era ritrovata a quello sportello, e gli piaceva pensare che quella volta appartenesse alle volte senza , visto che si trattava della propria casa-madre, e che Stelassa qualche capacità effettiva che aveva convinto gli esaminatori l’avesse dimostrata…

