Il vescovo incontra le scuole paritarie in vista del Natale e con le nuove sfide educative alle porte

Incontro tra il vescovo Luigi Ernesto Palletti e i dirigenti scolastici delle scuole statali e i direttori e gestori di quelle paritarie presenti in diocesi. Si è trattato, nell’avvicinarsi delle feste natalizie, di un momento importante di dialogo e di confronto sul mondo della scuola e sulle urgenze ed opportunità poste dalle sfide educative del nostro tempo. Al mattino, nei locali dell’Istituto di Scienze religiose ligure in via Malaspina, più della metà dei dirigenti delle scuole statali, insieme al dirigente dell’ambito territoriale Michele Lattarulo, hanno condiviso con il vescovo le loro riflessioni sui temi educativi. Ad introdurre l’incontro è stato don Tommaso Fasoli, direttore diocesano dell’ufficio Scuola, che ha presentato ai presidi i risultati dei corsi di formazione degli insegnanti negli ultimi due anni, incentrati sulla persona e sulla realtà, viste in chiave teologica, scientifica e pedagogica.Tutti i presidi hanno riconosciuto la professionalità e l’importanza dei docenti di Religione cattolica, sottolineandone la partecipazione attiva e feconda alla vita scolastica. Da più parti è stato inoltre rilevato come il sempre più evidente disagio strisciante nei giovani, quando non affrontato in tempo, emerga poi in situazioni complesse: casi di bullismo e problemi di inclusione, rapporti difficili con le famiglie e fragilità delle relazioni educative esterne alla scuola, difficoltà nel riconoscere le differenze fra realtà virtuale e reale. Lo scambio di idee ha messo a fuoco come al mondo della scuola sia chiesto dunque un impegno molto forte per affrontare situazioni non facili, e da più parti è stato messo in evidenza come proprio l’ora di Religione si presti ad elaborare risposte alle numerose domande di senso che nascono nei bambini e nei ragazzi. L’ampio spazio dato al dialogo, fondato sull’ ascolto attivo e sostenuto da una comunicazione efficace, rende infatti l’ora di Religione un vero momento di crescita personale per tutti. Alcuni dirigenti hanno anche sottolineato l’importanza del valore culturale della materia, capace di offrire chiavi di lettura per comprendere non solo se stessi ma anche la società e la cultura italiana ed europea. Altri hanno espresso il proprio apprezzamento anche per le iniziative di coinvolgimento a favore del sociale, in collaborazione con Caritas e con altre associazioni del territorio: sono occasioni in cui gli alunni e il personale della scuola si aprono alla comprensione e all’aiuto della realtà che li circonda. L’incontro si è svolto in un clima di dialogo e di cordiale confronto, e si è concluso con un piccolo rinfresco per lo scambio di auguri per le festività natalizie. Nel pomeriggio, poi, il vescovo, sempre insieme a don Tommaso Fasoli, ha incontrato nel salone Da Pozzo della curia vescovile i direttori e i gestori delle quattordici scuole paritarie presenti in diocesi, che erano accompagnati da Pierluigi Castagneto, direttore provinciale della Federazione italiana scuole materne. Anche con loro è stato condotto un vero scambio di esperienze sulla povertà educativa che si incontra ogni giorno nelle scuole, ma anche sulla ricchezza e bellezza del fare scuola. In fondo, la necessità di rispondere al bisogno delle famiglie è spesso occasione di dialogo profondo con loro, in una creatività di iniziative che mettono al centro i bambini e le loro necessità. È emersa in particolare l’assenza di quel tempo di “vuoto” (ma non in senso negativo) nel quale possa svilupparsi la personalità dei bambini, oggi spesso inseriti, per necessità inevitabili, in un programma molto fitto di cose da fare.

