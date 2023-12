Infiltrazioni della criminalità organizzate nei porti, lo scalo spezzino è all’ottavo posto nazionale

Il porto della Spezia è all’ottavo posto nazionale per episodi legati alla criminalità organizzata avvenuti nel 2022. E’ quanto emerge dal dossier “Diario di bordo” pubblicato in questi giorni da Libera in merito all’attività dei gruppi criminali negli scali marittimi italiani. Gli episodi nel porto spezzino sono stati otto, a fronte dei 15 di Ancona, i 14 di Genova, gli 11 di Napoli e Palermo, i 10 di Catania e Livorno e i 9 di Civitavecchia; complessivamente nella nostra regione ne sono stati accertati 23. Il documento dell’associazione di Don Ciotti focalizza inoltre le proiezioni criminali nei porti che nel tempo hanno riguardato dieci scali liguri con Imperia, Loano, Ospedaletti, Rapallo, San Lorenzo al Mare, Savona, Vado Ligure e Ventimiglia oltre ai due già citati.

Il porto della Spezia è chiamato in causa in particolare per quanto riguarda il traffico di cocaina e quello di merce contraffatta mentre, in base al rapporto di Libera, negli anni vi hanno operato proiezioni criminali legate a camorra, ‘ndrangheta e cosa nostra, sia con il business illegale del traffico illecito dei rifiuti che con quello legale della cantieristica. (il rapporto di Libera si può consultare QUI)

