La battaglia contro il cemento di fine ‘800

Il cemento fu molto odiato a fine 800 perché sottraeva posti di lavoro alla locale industria lapicida. Lo chiamavano la pietra artificiale e nel sommario nickname s’individua all’istante lo sprezzo per la cosa nuova che rompe gli schemi consolidati della tradizione. Nulla di strano, anche i capelloni erano visti male dai barbieri fino a quando non capirono che anche la capigliatura apparentemente incolta era motivo di lavoro. Quando nel primissimo Novecento si fece sull’antico il nuovo palazzo comunale in piazza Beverini, continuarono a dare all’edificio il nomignolo di palazzo cenere che il preesistente fabbricato per la tinta della facciata si portava dietro almeno dal 1885 anche se una fola metropolitana sostiene che il titolo di palazzo cenere spettò solo al palazzo novecentesco.

Del resto, il nuovo Municipio si fece con il cemento la cui tinta giustificava in pieno la persistenza del soprannome che il palazzo del primo cittadino continuò a portarsi dietro per oltre trent’anni fino a quando un regalo calato dall’alto non lo ridusse davvero in cenere! Nel nomignolo un destino? Ardito dirlo ma la coincidenza è singolare. Comunque, gli antenati proprio non sopportavano il nuovo materiale edilizio che mandava a spasso chi sbarcava il lunario travagiando nella cave di pietra dei dintorni, poveri lavoratori vittime, come tanti prima e tanti dopo, del progresso scientifico che mutava volto all’occupazione: problema con cui ci si misura anche oggi. Più che malvisto, il cemento era odiato. Per contrastarne l’avvento, il 3 aprile 1902 esce nelle edicole spezzine un numero unico di sole due pagine il cui nome è tutto un programma: Il Palazzo Comunale. Dovendosi costruire il nuovo, alcuni cittadini vogliono dar vita ad un fronte d’opinione contro le nuove tecniche edilizie. Corifei della battaglia sono due politici d’antico stampo, che in Comune ora siedono sui banchi dell’opposizione: Attilio Tori e l’ingegner Fausto Pegazzano.

