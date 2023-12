Laigueglia: per Natale le barche dei pescatori illuminate accolgono turisti e visitatori

A Laigueglia, uno dei borghi più belli d’Italia, una iniziativa voluta direttamente dal Presidente di Confcommercio Ponente Daniele Ziliani, dove grazie alla collaborazione con l’Associazione “Mestei e Segue”, sono stati collocati nelle principali piazze del centro storico numerosi gozzi liguri addobbati ed illuminati, che renderanno più gradevole ed accogliente il tipico borgo marinaro durante queste festività.

“Ho voluto rappresentasse un piccolo contributo utile a dare visibilità a tutte le attività del nostro settore e venissero in qualche maniera valorizzati gli sforzi di quanti si impegnano con la loro presenza anche in periodi dell’anno meno favorevoli – spiega il presidente Ziliani – Laigueglia ha tutte la caratteristiche per emergere grazie ad un’offerta che metta in evidenza le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio in tutti i periodi dell’anno”.

» leggi tutto su www.ivg.it