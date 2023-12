Lo storico drappo dell’Orgoglio Spezzino rubato prima della partita

“Non faremo denuncia” fanno sapere quelli dell’Orgoglio Spezzino, ma l’amarezza per quanto accaduto venerdì sera al Picco è grande, soprattutto per le modalità che hanno portato all’episodio. Una persona adulta, che dalla tribuna è poi scesa in campo poco dopo le 17.00 – con largo anticipo sull’inizio di Spezia-Bari – ha infatti sottratto lo storico striscione del gruppo di Melara che da 35 anni segue gli aquilotti in casa, in trasferta e in ogni categoria e che l’altra sera era appeso davanti alla Curva Ferrovia accanto agli altri.

