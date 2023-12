L’ultimo saluto al pittore e scultore Mario Maddaluno

Martedì scorso il pittore e scultore Mario Maddaluno è stato salutato nel santuario della Madonna dell’Acquasanta da familiari, amici e conoscenti e da una significativa rappresentanza dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia, di cui era socio da anni. Il collega Fabrizio Mismas ha ricordato la laboriosa testimonianza artistica e umana di Maddaluno, che, ottantottenne, continuava ad elargire il piacere visivo suscitato dai suoi dipinti e dalle sue sculture. Assiduo nelle rassegne collettive dell’associazione, si è proposto per la sapienza compositiva rivelata nella pittura ad olio, nella freschezza dell’acquerello e nel costante esercizio del disegno. Nella scultura, inoltre, ha documentato la sua indiscutibile maestria tecnica, dando eloquente espressività non solo al prediletto legno, ma anche al ferro, al bronzo e all’ardua ardesia. Nelle sculture lignee Maddaluno ricercava la solidità della materia, la pienezza dei volumi e il vigore espressivo, cifre identitarie ricorrenti nelle sue opere apprezzate nei numerosi impegni espositivi raccolti nella doviziosa biografia. È superfluo sottolineare quanto la fede sia stata nutrimento nella sua operosa esistenza e della sua creatività. Di ciò se ne è avuta esplicita conferma nella splendida mostra del 5 marzo 2005 nell’auditorium della cattedrale di Cristo Re, replicata nel 2010 nell’oratorio adiacente la chiesa di Manarola, comprendente intense tavole pittoriche dedicate alla Via Crucis. Sempre nel 2010 Maddaluno donò una Via Crucis, benedetta dal vescovo Bassano Staffieri, alla chiesa della Madonna del Pianto a Cadimare, mentre nel 1996 fu il vescovo Giulio Sanguineti a benedire le quattordici stazioni che ricordano la Passione di Cristo disposte nel santuario dell’Acquasanta.

