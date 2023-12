Meloni, le critiche delle famiglie senza cura: “Nessun buono esempio, malati dimenticati”

Genova. “Lette le note stampa e ascoltare in video le parole della Premier On Giorgia Meloni serve sottolineare che chi vuol ergersi ad esempio positivo per la nazione deve dare corresponsione tra parole e fatti messi in opera”.

A dirlo in una nota stampa Marco Macrì, rappresentante delle famiglie senza cura: “Il 14 settembre del 2022 ho fermato e parlato con Meloni che era in rampa di lancio per essere eletta rimarcando come nella regione di centrodestra da sette anni governata da lei, Toti, Salvini e Berlusconi la regione spendesse in sport, sponsorizzazioni maglie di calcio, sovvenzionamento di reti TV locali e giornali ed eventi con personaggi aderenti a Mediaset ma non ci fossero le cure per migliaia di bambini disabili , le invalidità civili in tempi di legge minando il diritto allo studio dei minori”.

