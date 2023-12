Moro verso il ritorno a Sassuolo, lo Spezia cerca una punta in prestito

Luca Moro verso il ritorno al Sassuolo a gennaio. Luca D’Angelo parla con i fatti in queste partite che dividono dal calciomercato di gennaio e la partita contro il Bari ha evidenziato un passaggio non banale. È stato il lettone Krollis e non l’ex Frosinone a entrare nel finale quando c’era da mantenere un punteggio importantissimo, anche alla luce dei risultati di ieri.

Se il metro è quello utilizzato per i vari Moutinho e Corradini, ma anche per Ekdal e Dragowski, le bocciature di questa fase sono sentenze. Lo Spezia, che andrà alla ricerca di un centravanti in ogni caso, è pronto a rispedire Moro in Emilia, da dove il Sassuolo lo girerà nuovamente in serie B. Era stato uno dei primissimi acquisti di Macia e Melissano: prestito secco, senza tanti fronzoli, per mettere subito un punto fermo in un reparto che avrebbe perso Nzola. Moro veniva d’altra parte da un’annata da grande protagonista con il Frosinone di Guido Angelozzi, titolare e calciatore in grado di far giocare la squadra con un grande lavoro tattico e fisico, prima ancora che bomber (6 le reti).

