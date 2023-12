“Persone e territori”: Banti e Pardi tornano in onda a Tele Liguria Sud

Una nuova trasmissione, a metà strada tra cultura, storia e vita sociale, prende il via martedì sera nell’emittente diocesana Tele Liguria Sud. Andrà in onda alle 22 (con repliche nei giorni successivi), subito dopo “Essere Chiesa oggi”. Il titolo è “Spezia e Lunigiana: persone e territori”. Si tratta del seguito ideale di “Novecento spezzino” e sarà condotta, come l’altra, da Egidio Banti e Giovanni Pardi. La prima puntata sarà dedicata al mare, con interviste al giornalista Corrado Ricci, artefice alle Grazie del “Cantiere della memoria”, e agli ammiragli Roberto Camerini e Leonardo Merlini, sul museo navale.

