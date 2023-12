Podismo/ Trail di Portofino, vincono Luca Carrara e Valeria Straneo

Da Danilo Mazzone, addetto stampa

Una giornata indimenticabile per l’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli, per i 500 partecipanti, distribuiti fra Trail agonistico, “Marcia Arcobaleno” e “Ritorna la più bella”, le tre opzioni che hanno suggellato, in uno scenario di incomparabile bellezza, il successo del 15° Trail di Portofino domenica 17 dicembre a Santa Margherita Ligure (Ge). Da sottolineare il clima di solidarietà, oltre che di agonismo, che ha visto molti partecipanti contribuire fattivamente alle iniziative benefiche dell’Associazione Ignesa di padre Felice nel Togo. In molti hanno versato contributi pecuniari, che andranno nella realizzazione di pozzi d’acqua e altre strutture per i giovani africani.

Venendo all’aspetto agonistico, primo al traguardo (secondo successo nella storia della gara) per l’azzurro di specialità Luca Carrara (Solomon) in 1h38’44”, che riprendeva la fuga iniziale del giovane Lorenzo Parodi (Trail Finale), alla fine 1h41’02”. Terzo il genovese della Sisport Nicola Poggi, 1h47’19”. “Ho voluto concludere in bellezza la stagione, questa è la mia 39esima gara. Ho fatto gare dal chilometraggio più svariato, ma oggi il panorama era troppo bello….poi volevo gareggiare per Nicola”. Nicola Fenelli, nonostante l’operazione ai legamenti, ha voluto esserci e commentare la corsa. Altrettanto significativa la gara dell’azzurra Valeria Straneo, che nel finale recuperava nei confronti di Sara Lagomarsino e vinceva in 1h58’51”. “Devo migliorare in discesa….a parte tutto, che panorami favolosi!”. Secondo posto della Lagomarsino:”Consigli da dare a Valeria? Non ha bisogno di consigli, è stato un piacere gareggiare con lei”. Terza la sorprendente milanese Margherita Vitali:”Alla terza gara in assoluto sono arrivata terza. Cosa volere di più dalla vita”. Primi nella Marcia Arcobaleno Oscar Rebora e la francese Laura-Alice Julien.

