Promozione, si chiude il girone di andata: il LIVE di Camporosso-Carcarese

Camporosso. “Abbiamo subito voglia di rialzare la testa e prenderci i tre punti”. Ha pensato subito alla trasferta di oggi con il Camporosso mister Alessio Ponte al termine dello scorso turno che ha visto la Carcarese uscire sconfitta con la Praese, nonostante una buona prestazione.

Sesto passo falso in campionato per i biancorossi che, dopo un inizio di stagione turbolento, stanno cercando di trovare la loro dimensione, pur non essendo la sorte, in questo momento, dalla loro parte. Ma oggi cercheranno di sconfiggere anche la sfortuna per chiudere con il sorriso il 2023 e questo girone di andata sotto le aspettative.

» leggi tutto su www.ivg.it