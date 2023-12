Rugby/ Pro Recco – Cus Genova: il derby è degli Squali

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Finisce 26-22 per gli Squali il derby con il CUS Genova disputato al Carlo Androne di Recco, una partita molto emozionante e piacevole per il bel pubblico che ha sostenuto le due squadre. Per i padroni di casa questa vittoria significa moltissimo perchè spazza in qualche modo via un lunghissimo periodo di sfortune e difficoltà assortite: finalmente si è giocato di nuovo all’Androne e qualche rientro ha permesso di schierare una rosa completa, dopo le ultime partite con numeri cortissimi. In pieno controllo nel primo tempo e il Recco ha poi iniziato a soffrire il ritorno degli avversari, che hanno segnato tre mete nella ripresa e rimontato così giusto in tempo per regalare alla partita e al pubblico un finale al cardiopalma.

