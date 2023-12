“Al King il liceo classico del levante genovese”

Genova. “Ho un sogno. Parafrasando il più celebre “I have a dream” di Martin Luther King, cui il nostro Istituto è intitolato, noi del Liceo King di Genova “abbiamo il sogno” di riaprire un corso di Liceo Classico nel nostro Istituto. Nel centenario della sua fondazione (1923-2023), il nostro Istituto desidera, infatti, proporsi quale Liceo Classico per il Levante genovese”. Come ha affermato il Dirigente, Michele Marini, “il nostro Liceo, che ha superato i cinquant’anni di vita come Liceo Scientifico, ha intrapreso nel 1999 un’avventura parallela come Liceo Classico, un’esperienza che ha dato ottimi risultati e ha avuto un’autentica fortuna per circa vent’anni nell’area del Levante genovese“.

Il calo delle iscrizioni al Liceo Classico a livello nazionale ha avuto purtroppo un forte riflesso anche per il “King” impedendo di fatto la continuità a causa di uno scarso numero di richieste. “Ma il progetto del Liceo Classico al King è vivo e attende solo di poter ripartire con un nuovo gruppo di studenti e rinnovate ambizioni di offrire una formazione liceale completa, adatta ai tempi e ben orientata verso gli studi superiori di ogni possibile indirizzo” ha aggiunto il prof. Marini.

» leggi tutto su www.genova24.it