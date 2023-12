Al via le richieste tramite patronato Inapa per il nuovo assegno di inclusione

Il Patronato Inapa Confartigianato informa soci e clienti che da oggi è possibile presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023, misura che sostituisce definitivamente il Reddito di Cittadinanza. Chi avrà presentato la domanda correttamente inizierà a ricevere il contributo dal 1° gennaio 2024. È possibile verificare presso l’ufficio di Patronato il possesso dei requisiti (economici, di residenza/cittadinanza, di composizione del nucleo familiare) ma soprattutto l’erogazione è collegata all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. L’Assegno di inclusione può essere riconosciuto solo ai nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente: disabile; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Bisognerà tener conto anche dell’ISEE familiare, che non dovrà superare la soglia di 9.630 euro. Per il calcolo dell’ISEE sono a disposizione gli operatori del CAF Confartigianato. Per ricevere maggiori informazioni e prendere un appunatemnto è possibile rivolgersi presso gli uffici territoriali del Patronato INAPA di Confartigianato, nella sede provinciale in via Fontevivo, 19 Tel. 0187.286668 (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 (Martina Balestrino); e nei punti informativi in centro alla Spezia in via Roma, 88, tel. 0187730938 (giovedì tutto il giorno); nella sede di Levanto, Via Viviani, 38/C tel. 0187808518 (martedì tutto il giorno).

