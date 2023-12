Antenna a Sarzanello, la Consulta: “I cittadini non vanno presi in giro”

“Siamo molto dispiaciuti della strumentalizzazione a cui sono costretti i cittadini da parte di chi vorrebbe fare politica approfittando della loro sensibilità e buona fede”. Così in una nota la Consulta territoriale di Sarzanello che in merito allo scottante tema dell’antenna di teleradiocomunicazioni prosegue: “Ci rivolgiamo al Comitato con il massimo rispetto rivolto a chi, da cittadino, ha espresso preoccupazione. Ci rivolgiamo però anche ai quei politici che cercano di seminare paura nei cittadini, e vogliamo fargli presente che la campagna elettorale è finita a maggio.

Pensiamo anche a quel politico del neonato Comitato Antenne che fino a qualche mese fa si vantava, anche pubblicamente con comunicati stampa, di aver sviluppato attraverso il proprio partito “un’interlocuzione con i vertici Wind” in merito alla vicenda dell’installazione antenna di Via Fortino. Con quel partito che poi applaudiva, anche pubblicamente, quando era stata presentata da Wind e dall’Amministrazione comunale la soluzione alternativa a via Fortino, che comprendeva l’antenna a Sarzanello a illuminare il campo da calcio. Se il Comitato ha molti più contatti con i vertici Wind rispetto a qualsiasi esponente della consulta di Sarzanello, perché non li mette a disposizione della cittadinanza?

