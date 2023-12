Antenna a Sarzanello, Sarzana Protagonista: “Babbo Natale rischia di rimanere incagliato. Silenzio assordante di Cecati”

“Babbo Natale sarà di passaggio tra pochi giorni sopra ai nostri tetti ma rischierà di incagliarsi con la slitta sul cielo di Sarzanello: dovrà evitare un frontale contro l’antenna autorizzata dalla nostra amministrazione, che ricorda un’“enorme, gigante supposta”. Sarzanello, ritenuto uno fra i migliori quartieri in cui abitare per tranquillità e paesaggistica (pensiamo alla tanto meravigliosa quanto trascurata fortezza medievale che lo sovrasta), da oggi potrà vantare anche la presenza di un terribile pilone di metallo alto ben 30 metri, visibile a kilometri di distanza.

Chi dobbiamo ringraziare per questo? Sicuramente l’amministrazione in carica, che nell’arco di questi cinque anni, troppo impegnata tra un selfie e l’altro, si è dimenticata di discutere e approvare il nuovo Piano delle Antenne, pensando che i cittadini potessero chiudere un occhio. Appurato che Cellnex e Wind Tre godano dei diritti per l’installazione e che la documentazione necessaria sia più o meno in regola, la presa per “i fondelli” nei riguardi dei cittadini di Sarzanello è lampante.

Fa sorridere il continuo scambio di colpe e responsabilità tra giunta e consulta di quartiere, considerato che quest’ultima è totalmente in linea con l’operato di quest’amministrazione (e che le “giunte sarzanesi” dal 2018 a oggi siano palesemente politicizzate è sotto gli occhi di tutti).

Sarzana Protagonista è vicina al comitato “No Antenna” che si è costituito, sposandone la causa e appoggiandone la lotta e si rende da subito disponibile al dialogo e al confronto.

Tuttavia sorge spontanea una semplice domanda: come mai nel 2021 gli abitanti di Via Fortino si batterono, giustamente, contro un’orribile e analoga costruzione? E come mai il consigliere Stefano Cecati, oggi in forza tra le fila di Fratelli d’Italia, nel 2021 si trovava in prima fila a combattere l’antenna per evitare che gli posizionassero davanti a casa un “simile suppostone”? Eppure sulla stessa questione antenna il consigliere Stefano Cecati si chiude oggi in un assordante silenzio. Non sarà che il vero problema non sia l’antenna in sé, ma averla nelle vicinanze della propria abitazione, per cui se si tratta della casa di qualcun altro è ovviamente meglio? Questa antenna alta ben 30 metri rappresenta un orribile biglietto da visita per il quartiere e un danno paesaggistico da non sottovalutare per l’intera area. Ci auguriamo di non dover assistere a un ulteriore scempio nei pressi dell’ex scuola XXI Luglio: l’immagine di una città, la conservazione e valorizzazione del suo patrimonio architettonico ha davvero poco a che fare con “siluri metallici” alti 30 metri”. Sarzana Protagonista

