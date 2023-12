Balneari: il Ter del Lazio conferma la scadenza amministrativa il 31.12.2023

Il Tar Lazio in data 15.12.2023 (N. 19051/2023 REG.PROV.COLL. N. 15235/2019 REG.RIC.) ha confermato i principi e il dispositivo espressi dal Consiglio di Stato nelle Adunanze Plenarie nn. 17 e 18 del 9.11.2021 ritenendoli non inficiati dalla Sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione del 23.11.2023 scorso. Confermata, quindi, dai giudici amministrativi la scadenza amministrativa al 31.12.2023 e la illegittimità delle proroghe. Ora come intenderanno muoversi le Amministrazioni?

Si pubblica il principio contenuto nella recentissima Sentenza.

