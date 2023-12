Cairo in Comune diserta il consiglio comunale: “Spreco di risorse convocarlo con un unico punto all’ordine del giorno”

Cairo Montenotte. Cairo in Comune, questa mattina, non ha partecipato al consiglio comunale convocato per l’approvazione delle modifiche ai patti parasociali per la disciplina del controllo analogo sulla società Ire Spa.

Un’assenza che vuole essere un segno di protesta contro la giunta per aver scelto nuovamente di inserire un unico punto all’ordine del giorno, così come avvenuto lo scorso 9 novembre, quando il parlamentino si è riunito per la nomina del revisore dei conti. Anche in quell’occasione Cairo in Comune non partecipò.

» leggi tutto su www.ivg.it