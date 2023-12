Calcio/ La Polisportiva Santa Maria campione d’inverno

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

Promozione B:la PSM Rapallo e’ campione d’inverno Neopromossa e vera rivelazione del campionato di Promozione girone B . La squadra di Mister Claudio Paglia dopo il pareggio conquistato contro il Magra Azzurri sul campo di casa U.Macera si laurea campione d’inverno chiudendo l’andata a quota 29 punti . “E’ un risultato straordinario figlio di un buon lavoro fatto dalla Società che ha allestito una squadra che sta facendo vedere i propri valori e soprattutto dal gruppo squadra con il Mister in testa che tramite il lavoro ha dimostrato di poter occupare questa posizione ” così commenta il DS Maschio ” siamo consapevoli che il titolo d’inverno non sancisce nessuna vittoria però per tutti noi è il coronamento di un annata straordinaria dalla vittoria del campionato di prima categoria al titolo di campione d’inverno,direi un 2023 da incorniciare “.

