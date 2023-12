Calcio. Sondaggio dilettanti, chi vincerà? L’anno delle “bagarre” in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

La stagione scorsa è stata caratterizzata dalle fughe o, al massimo, dei duelli. Quest’anno invece i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono caratterizzati da un incredibile equilibrio in vetta. Difficilmente al termine del girone di andata si sono viste situazioni di così grande equilibrio e con tante formazioni coinvolte. In attesa della ripresa delle competizioni, ecco quindi il sondaggio per divertirsi con i pronostici. Sono state scelte le squadre che nel giro di due partite, sei punti, potrebbero occupare la vetta della classifica di competenza.

Eccellenza

